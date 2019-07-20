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20 июля 201919:23

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании. Как сообщается, представители КСИР прибыли к танкеру на катерах в лыжных масках, при себе у них были автоматы.

Решено, что экипаж танкера останется на борту из соображений безопасности, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на иранское агентство ИРНА.

Ранее в субботу вопрос задержания британского танкера в иранских водах обсудили по телефону министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Великобритании Джереми Хант. Как считает Зариф, проблема должна быть решена в суде Тегерана.

Танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в минувшую пятницу, 19 июля. Иранские власти заявили, что судно допустило столкновение с рыболовецкими судами в Ормузском проливе, хотя те подавали предупредительные сигналы.

Танкер принадлежит шведской компании Stena Bulk. Среди 23 членов экипажа трое россиян. В компании-совладельце судна Northern Marine Management заявили, что моряки Stena Impero чувствуют себя хорошо, танкер находится в порту Бендер-Аббас. Судовладельцы готовят запрос иранским властям, для того, чтобы им разрешили посетить моряков. Российское посольство в Иране находится в постоянном контакте с властями страны.

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