РФС: Мусаев мог находиться на скамейке запасных

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев мог находиться на скамейке запасных своей команды несмотря на отсутствие у него лицензии PRO. Ранее появилась информация о том, что Мусаев нарушил регламент.

Сначала "Спорт-Экспресс" привел слова руководителя комиссии РФС по лицензированию клубов Александра Зоркова. "Мусаеву нельзя руководить командой со скамейки запасных в РПЛ. Везде одинаковые условия. Он находился на лавке во время матча с «Уфой», и решение по нему будет принимать РФС. Правила для всех одни и те же. Ему нельзя руководить командой со скамейки".

Но через некоторое время выяснилось, что представителя РФС не правильно поняли. "Спорт-Экспресс" разместил новые слова Александра Зоркова. "Помощник главного тренера, каковым сейчас является Мурад Мусаев и имеет категорию А, может руководить командой на скамейке в РПЛ и в еврокубковых матчах – в качестве ассистента. Нарушений нет".

Таким образом, Мурад Мусаев не нарушал регламент. Снятия очков и другое наказание "Краснодару" не грозит. Бронзовый призер чемпионата России в матче второго тура одержал победу над "Уфой" 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.