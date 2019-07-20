Американская жара убила шесть человек

Ряд американских штатов объявили чрезвычайную ситуацию в связи с аномально жаркой погодой. На большей части страны воздух прогревается до 37,8 градуса Цельсия, пишет ТАСС. Четыре человека скончались от теплового удара в штате Мэриленд и по одному — в штатах Аризона и Арканзас.

Мэр Нью-Йорка потребовал от администраций высотных офисных зданий экономить электроэнергию. Кондиционеры в них должны быть установлены на отметку 25,6 градуса.

Из-за жары власти города продлили время работы общественных бассейнов и отменили воскресное соревнование по триатлону.

В целом, от высокой температуры изнемогают 195,7 миллионов жителей США.