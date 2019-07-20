Washington Post уточнила, почему американцы не могут вернуться на Луну

Соединенные Штаты могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием, пишет The Washington Post. Ранее NASA обнародовало название новой программы высадки астронавтов на Луну — "Артемида". Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В статье утверждается, что за возвращение американцев на луну ратует президент Дональд Трамп. Однако NASA ссылается на недостаточное финансирование и на возможные проблемы с доставкой астронавтов на спутник Земли. Дело в том, что проект, подобный "Аполлону", пытались создать в течение четырех десятилетий, но так и не смогли. И проект "Артемида" может стать еще одним в череде амбициозных целей, которые никогда не увенчаются успехом, говорится в статье.

Издание отмечает, что создаваемая американскими специалистами тяжелая ракета Space Launch System для отправки космического корабля на Луну еще не прошла наземных испытаний, работа над ней выбилась из графика. У NASA нет не то что посадочного модуля, но даже скафандров для нахождения и перемещения по лунной поверхности. Проект требует порядка 30 миллиардов долларов, при этом на 2020 год на его разработку и реализацию выделено из бюджета всего 1,3 миллиарда.

Автор статьи утверждает, что проект больше интересен Трампу, но не стране, раздираемой политическими, расовыми и классовыми противоречиями.

После новостей о новой попытке американцев высадиться на Луну вновь стала обсуждаться версия фейковой посадки астронавтов на спутник Земли. Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта Теория заявляет, что теория "лунного заговора" коммерчески выгодна и потому живуча. Хотя в научной среде такие темы вообще не принято поднимать — это считается неприличным для серьезных ученых и говорит о недостаточном образовании, считает Слюта, его цитирует РИА Новости.

В 1969—1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 американских астронавтов. Первым ступил на лунную поверхность командир корабля "Аполлон-11 Нил Армстронг, сказав после первых шагов по планете заранее заготовленную фразу: "Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества".