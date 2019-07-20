Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Болельщики сборной Алжира устроили минувшей ночью массовые гуляния в нормандской коммуне Эвре на севере Франции. Они праздновали победу своей команды на Кубке африканских наций по футболу. В ходе гуляний разгоряченные фанаты повалили статую лидера французского движения Сопротивления и первого президента Пятой республики Шарля де Голля, которая стояла на одноименной площади в центре Эвре.

Сотни болельщиков собрались на площади де Голля очень быстро — буквально через несколько минут после финального свистка в матче. Часть из них приехала на мотоциклах. Статую не только свалили на землю, но и оторвали часть бронзовых ботинок. В этом фанатам не смогли помешать даже отряды полиции, присутствовавшие на месте.

Примечательно, что памятник генералу де Голлю был установлен и торжественно открыт всего два дня назад — 18 июля.

Мэр города Ги Лефран, комментируя случившееся, напомнил, что именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Он выразил сожаления в связи с тем, что "эти хулиганы не знают историю", и пообещал, что городские власти обратятся по этому поводу в прокуратуру, пишет ТАСС.

Сборная Алжира обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций. "Торжества" в честь этого события прошли минувшей ночью в нескольких французских городах, полиция задержала в общей сложности 198 человек.