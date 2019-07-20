Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 июля 201920:07

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Actu

Болельщики сборной Алжира устроили минувшей ночью массовые гуляния в нормандской коммуне Эвре на севере Франции. Они праздновали победу своей команды на Кубке африканских наций по футболу. В ходе гуляний разгоряченные фанаты повалили статую лидера французского движения Сопротивления и первого президента Пятой республики Шарля де Голля, которая стояла на одноименной площади в центре Эвре.

Сотни болельщиков собрались на площади де Голля очень быстро — буквально через несколько минут после финального свистка в матче. Часть из них приехала на мотоциклах. Статую не только свалили на землю, но и оторвали часть бронзовых ботинок. В этом фанатам не смогли помешать даже отряды полиции, присутствовавшие на месте.

Примечательно, что памятник генералу де Голлю был установлен и торжественно открыт всего два дня назад — 18 июля.

Мэр города Ги Лефран, комментируя случившееся, напомнил, что именно генерал де Голль провозгласил независимость Алжира. Он выразил сожаления в связи с тем, что "эти хулиганы не знают историю", и пообещал, что городские власти обратятся по этому поводу в прокуратуру, пишет ТАСС.

Сборная Алжира обыграла команду Сенегала со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории стала победителем Кубка африканских наций. "Торжества" в честь этого события прошли минувшей ночью в нескольких французских городах, полиция задержала в общей сложности 198 человек.

Сейчас

20:40

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

20:25

British Airways приостановила полеты в Каир

19:50

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

19:30

Двойной "Союз": Скворцов, Морган и Пармитано отправились к МКС

19:13

Американская жара убила шесть человек

17:57

Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

16:31

SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Двойной "Союз": Скворцов, Морган и Пармитано отправились к МКС

Двойной "Союз": Скворцов, Морган и Пармитано отправились к МКС

56 минут назад
КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

1 час назад
Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

2 часа назад
Сделка по С-400: Турция разочаровала США

Сделка по С-400: Турция разочаровала США

31 минута назад
Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля

37 минут назад
День тишины: Украины готовится к выборам в Раду

День тишины: Украины готовится к выборам в Раду

15 минут назад
Появилась оригинальная версия гибели группы Дятлова

Появилась оригинальная версия гибели группы Дятлова

2 часа назад
Белый дом подумывает об аннулировании санкционных исключений

Белый дом подумывает об аннулировании санкционных исключений

2 часа назад
В Грузии цена на бензин поставила абсолютный рекорд

В Грузии цена на бензин поставила абсолютный рекорд

1 час назад
Арестован владелец компании, построившей завод по производству элементов С-500

Арестован владелец компании, построившей завод по производству элементов С-500

4 часа назад
Чемпионат в Кванджу: "бронзовые" украинки обнялись с "золотыми" россиянками

Чемпионат в Кванджу: "бронзовые" украинки обнялись с "золотыми" россиянками

2 часа назад
Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

Посол Украины в Германии пожаловался на подорванное доверие

2 часа назад
В Германии самолет влетел в магазин

В Германии самолет влетел в магазин

4 часа назад
Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

Техновидение #2 "Мозг, открывай! Это Илон Маск!" И как русские селфи напугали Америку

9 часов назад
Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

Помогите маленькому Тимуру встать на ножки

18.07.2019 14:58
Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Максима Гуменюка спасет дорогое лекарство

15.07.2019 10:25
British Airways приостановила полеты в Каир

British Airways приостановила полеты в Каир

11 минут назад
Washington Post уточнила, почему американцы не могут вернуться на Луну

Washington Post уточнила, почему американцы не могут вернуться на Луну

54 минуты назад
Трамп готов поручиться за рэпера Эйсэпа Роки

Трамп готов поручиться за рэпера Эйсэпа Роки

1 час назад
Американская жара убила шесть человек

Американская жара убила шесть человек

1 час назад
Мужчина, которому отказали стюардессы, "заминировал" самолет

Мужчина, которому отказали стюардессы, "заминировал" самолет

1 час назад
Росгвардейцы помогли митингующим добраться до скорой

Росгвардейцы помогли митингующим добраться до скорой

2 часа назад
"Арсенал" нанес поражение "Крылья Советов" в Самаре

"Арсенал" нанес поражение "Крылья Советов" в Самаре

2 часа назад
Анжелика Сидорова победила на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова победила на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом

2 часа назад
"Мисс Англия": красавица-мусульманка удивила жюри своим купальником

"Мисс Англия": красавица-мусульманка удивила жюри своим купальником

2 часа назад
Парапланерист снял на видео собственное крушение в горах Швейцарии

Парапланерист снял на видео собственное крушение в горах Швейцарии

2 часа назад
Медведчук призвал украинские власти перестать клянчить

Медведчук призвал украинские власти перестать клянчить

2 часа назад
Видео с курящей дочерью: Панин прикрылся Николаем Вторым

Видео с курящей дочерью: Панин прикрылся Николаем Вторым

3 часа назад
Пушкина подсказала, как защитить женщин от домашнего насилия

Пушкина подсказала, как защитить женщин от домашнего насилия

3 часа назад
SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

3 часа назад
"Спартак" приглашает Клинтона

"Спартак" приглашает Клинтона

3 часа назад
Влияние FaceApp на человека: мнение врача

Влияние FaceApp на человека: мнение врача

3 часа назад
Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

Онищенко пообещал наказать пивных мерзавцев

4 часа назад
Футболисты "Краснодара" спасли почти проигранный матч в Уфе

Футболисты "Краснодара" спасли почти проигранный матч в Уфе

4 часа назад
Травмированному боксеру Дадашеву поможет национальная федерация

Травмированному боксеру Дадашеву поможет национальная федерация

5 часов назад
Полторак заявил, что между ним и Зеленским не было "инцидента"

Полторак заявил, что между ним и Зеленским не было "инцидента"

6 часов назад
Экзистенциальная угроза: генерал Эшли рассказал о разнице между Россией и Китаем

Экзистенциальная угроза: генерал Эшли рассказал о разнице между Россией и Китаем

6 часов назад
Пригожин объяснил, куда звезды девают деньги

Пригожин объяснил, куда звезды девают деньги

7 часов назад
Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки, уснувшей на скамейке в Барселоне

Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки, уснувшей на скамейке в Барселоне

7 часов назад
Габуния, обматеривший Путина, вернется в эфир

Габуния, обматеривший Путина, вернется в эфир

7 часов назад
Россияне назвали лучшие нудистские пляжи на Черном море

Россияне назвали лучшие нудистские пляжи на Черном море

8 часов назад
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?

20 часов назад
Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)

19.07.2019 17:13
Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

Топ-10 мягких игрушек из мультфильмов для малышей со скидкой -15%

19.07.2019 15:30
В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

В новом "Терминаторе" вернется спаситель человечества из "Судного дня"

19.07.2019 11:14