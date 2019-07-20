Сделка по С-400: Турция разочаровала США

Госсекретарь США Майкл Помпео разочарован покупкой Турцией российских ЗРС С-400. Об этом он сообщил министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу по телефону.

Политики также обсудили ситуацию в Сирии и американские истребители пятого поколения F-35.

Это первый контакт между Турцией и США с начала поставок С-400, после которых Вашингтон заявил об исключении республики из программы F-35, а президент Дональд Трамп сообщил о возможности введения односторонних санкций в отношении Анкары.

О переговорах России и Турции стало известно в 2016 году. Поставки С-400 начались в 2019 году. Турция стала первым государством — членом НАТО, закупившим российские ЗРК подобного класса.

США многократно пытались помешать этим поставкам и исключили Турцию из программы производства F-35 — многоцелевой боевой машины пятого поколения. Ранее Анкара заказала 30 таких самолетов, передает ТАСС.