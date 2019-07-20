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20 июля 201920:41 Дарья Тихомирова

Россиянку двое суток насиловали впятером в Барселоне

EPA

В Барселоне задержали подозреваемых в изнасиловании россиянки. Известно, что это граждане Румынии и Испании. Девушка находилась в заложниках у насильников двое суток, прежде чем ей удалось бежать.

Выходные в Барселоне обернулись для туристки из России настоящим кошмаром. Девушка, имя которой не раскрывается, стала жертвой группового изнасилования на заброшенном пустыре, за железным забором. Лишь через двое суток ей удалось сбежать. По словам очевидцев, они увидели девушку в крови, со следами побоев, она не понимала, где находится, и просила о помощи. Прохожие вызвали службу спасения, девушку доставили в больницу.

Это происшествие попало в новостные программы испанских телеканалов.

"В Испании вновь совершено групповое изнасилование. Это произошло в Барселоне, в районе Побленоу", — рассказал в своем эфире канал La Sexta.

По данным следствия, насильников было пятеро. Задержаны пока трое: двое румын и сообщница-испанка. Все они ранее были судимы. Им предъявлены обвинения в похищении, незаконном удержании, сексуальном насилии и нанесении увечий. Российские дипломаты принимают участие в судьбе пострадавшей.

"Вчера в генконсульство поступило сообщение о восстановлении документов. Таких обращений поступает немало. Дипломаты оказали помощь. Они находятся в контакте с полицией. Из соображений конфиденциальности мы не может открывать подробности", — заявил представитель российского консульства.

По информации испанской прессы, девушка оказалась в Барселоне случайно. Она приехала в Испанию из России навестить мать, которая живет на курорте Бенидорм в провинции Аликанте. Однако встреча не задалась. Был ли там семейный конфликт или ссора, доподлинно неизвестно. Якобы мать велела дочери возвращаться в Россию, и девушка уехала, но не в аэропорт Аликанте, а в Барселону.

План, видимо, был спонтанным. Девушка рассказала полиции, что спала на скамейке в здании автовокзала. Неизвестные напали на нее и силой вывезли на заброшенный участок в Побленоу, где двое суток избивали и насиловали. По словам потерпевшей, ее пичкали наркотиками, и некоторые периоды времени выпали у нее из памяти. Она смогла описать подозреваемых, а потом опознала троих по фотографиям, которые сделали полицейские на предполагаемом месте преступления.

Страшное происшествие обсуждают на улицах Барселоны. Местные жители заявляют, что на улицах города не хватает полицейских, и жалуются, что не чувствуют себя в безопасности, упоминая о своих несовершеннолетних детях.

Эти страхи не лишены оснований. Это подтверждают и власти Каталонии — региона, который лидирует в Испании по числу иммигрантов.

"Число преступлений в первой половине 2019 года увеличилось на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года", — сообщил министр внутренних дел Каталонии Микель Буч.

Полицейские признают проблему и видят решение в увеличении финансирования.

"Сами полицейские на грани отчаяния. Они не в состоянии уследить за порядком на огромных подконтрольных территориях", — рассказал пресс-секретарь профсоюза полицейских Тони Кастейон.

Расследование по делу об изнасиловании россиянки продолжается, идет розыск еще двоих подозреваемых.

Мать пострадавшей узнала о произошедшем от полиции. Женщина уже приехала из Бенидорма в Барселону, где ее дочь все еще восстанавливается после пережитого.

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