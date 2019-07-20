Дмитрий Жеребченко – бронзовый призер чемпионата мира в фехтовании на рапирах

В столице Венгрии Будапеште продолжается чемпионат мира по фехтованию. Российский спортсмен Дмитрий Жеребченко не смог пробиться в финал индивидуального турнира в фехтовании на рапирах и занял третье место.

Чемпион мира 2017 года Дмитрий Жеребченко не смог повторить свой успех двухлетней давности. В полуфинале Дмитрий уступил французу Энцо Лефорту 7:15. Нашему спортсмену досталась бронзовая медаль.

Эта награда стала третьей в копилке россиян на чемпионате. Ранее Инна Дериглазова стала чемпионкой в турнире рапиристок, а Сергей Бида завоевал серебро в фехтовании на шпагах. Софья Великая вышла в финал соревнований саблисток, где сразится с украинкой Ольгой Харлан.