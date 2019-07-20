Саблистка Великая завоевала серебро чемпионата мира

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по фехтовании завершились соревнования саблисток. Россиянка Софья Великая уступила в финале украинке Ольге Харлан.

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Софья Великая была близка к победе в фехтовании на саблях. Начало поединка осталась за Ольгой, и Софья долгое время находилась в положении догоняющей. Но россиянка смогла сравнять счет 13:13, а потом выйти вперед 14:13.

Но Великой не хватило одного удара. Харлан сумела сравнять счет, а затем набрать победное очко 15:14. Ольга в седьмой раз стала чемпионкой мира.

Медаль Софьи Великой стала четвертой в копилке сборной России. Ранее чемпионкой стала Инна Дериглазова (рапира), Сергей Бида взял серебро в турнире шпажистов, а рапирист Дмитрий Жеребченко завоевал бронзовую награду.