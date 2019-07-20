Пушков отреагировал на заявление Омеляна о "цирке" Зеленского

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу поста в Facebook министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Омелян раскритиковал указ украинского лидера Владимира Зеленского, подписавшего указ об улучшении качества автодорог. Министр заявил, что аналитика, на которой строился документ, нерелевантна, требования невыполнимы, а сам указ более всего смахивает на цирк.

Пушков написал твит, в котором заметил, что непонятно, к каким решениям Зеленского нужно относиться серьезно, если украинские политики называют их цирком. И хорошо бы Киеву высказаться на этот счет.