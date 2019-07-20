ЦСКА одержал нелегкую победу над "Оренбургом"
Второй тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Москве. ЦСКА принимал "Оренбург". Армейцы одержали свою первую победу в сезоне с результатом 2:1.
Преимущество ЦСКА обозначилось довольно быстро, однако нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 30 минуты. Пока Никола Влашич не нанес точный удар по воротам южноуральцев. Тут же мог развить успех Арнор Сигурдссон, но удару исландского легионера не хватило точности.
Но свой гол Сигурдссон забил. За пять минут до перерыва Арнор после передачи Влашича пробил с лету – 2:0. Но через минуту гости разыграли угловой, и Никита Маляров один гол отыграл. После первого тайма 2:1 в пользу ЦСКА.
Во втором тайме хозяева поля могли снять все вопросы о победителе, но не использовали ряд выгодных моментов. Чем обеспечили себе нервную концовку. В добавленное время "Оренбург" был близок к тому, чтоб отыграться. Но ЦСКА выручил Игорь Акинфеев, отразивший два сложнейших удара.
ЦСКА выиграл 2:1, и эта победа стала для армейцев первой в новом чемпионате. ЦСКА набрал три очка. "Оренбург" же проиграл обе встречи с одинаковым результатом 1:2.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Иран опубликовал видео задержания британского танкера
- Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом
- Появилась оригинальная версия гибели группы Дятлова
- Полторак заявил, что между ним и Зеленским не было "инцидента"
- Алжирские фанаты повалили статую Шарля де Голля в Париже
Самое читаемое
-
После купания в море мужчину съели бактерии
- В Москве массово погибают голуби: неизвестные травят птиц ядом
- Арестован подбросивший наркотики подростку росгвардеец
- Вышла из автобуса на скорости 30 км/ч: гибель 18-летней девушки попала на видео
- Полиция не будет возбуждать дела против женщины за лекарство для больного ребенка
Телеканал "Россия"
-
Певец Рома Жуков отбирает у жены шестерых детей
- Судьба Марии Арбатовой. "У меня браки сексуальные, разводы социальные"
- Тайная жизнь многоженца: 4 жены и 13 детей под одной крышей
- Вышел первый трейлер фильма "Обитель" по роману Прилепина
Вести.Экономика
-
Цены на нефть подскочили на новостях об уничтожении США иранского беспилотника
- Ограничит ли избыток газа США добычу нефти?
- Отрицательная ставка ФРС приведет к хаосу в мировой экономике
- Как отрицательные ставки стали ловушкой для Европы
- Более 50 компаний переносят производство из Китая из-за торговой войны
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "ВКонтакте" тестирует сервис знакомств
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Huawei переключится со смартфонов на телевизоры
- Microsoft превратит все ПК с Windows в смарт-колонки
Авто.Вести.Ru
-
Шок-цены на Lada Xray с вариатором: что еще купить за 1 млн рублей?
- Свершилось: новый Chevrolet Corvette - теперь это убийца Porsche и Lambo
- Дешево и с понтами: бэушные кабриолеты до 400 тысяч рублей
- Владимир Путин отменил штрафы с дорожных камер (но не со всех)
- Новенькие Toyota Supra разбиты всмятку перед выдачей покупателям
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Битва за жизнь: головы сиамских близнецов разделяли 50 часов 100 врачей
- Как антиоксиданты могут вызывать рак
- Обнаружен важный симптом деменции, который часто игнорируют
- О чем не стоит говорить на собеседовании
- Продукты с сахарозаменителем убивают собак
Вести в 20.00
-
Вышинский рассказал об искажении судом действительности
- После визита в Иркутскую область Путин прибыл в Челябинскую
- Зеленский ссорится с чиновниками, а Порошенко отправили на галерку
- "Супрематический крест" закатали в асфальт
- Осень среди лета: москвичи стали чаще обращаться к психологам
Вести-Москва
-
Прерванный взлет "Боинга" в Шереметьеве: экипаж действовал четко и правильно
- Закрытый участок Сокольнической линии метро заработал на два дня раньше срока
- Зонты пригодятся москвичам вплоть до начала следующей недели
- Главная лестница "Ленинки" попала под реконструкцию
- Столичная сеть распознавания лиц станет крупнейшей в мире
- Дом в Пресненском районе столицы осыпает кирпичами прохожих и автомобили
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
В Израиле нашли огромный неолитический город
- Перманентные татуировки позволят непрерывно следить за важными показателями здоровья
- Голодание и переедание мешает потом похудеть
- Бактерии кишечника помогают мозгу бороться с вирусами
- Как меняется вес кошек на протяжении жизни
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- Покрас Лампас восстановит испорченное в Екатеринбурге граффити
- Известно "новое лицо" банкноты в 50 фунтов
- "Дом костюма и реквизита" начал работу на "Мосфильме"
Москва 24
-
Сальмонеллез приняли за аппендицит: жертву вендингового автомата разрезали "просто так"
- Климатолог предупредил об аномальной жаре в России
- Девушка пропала после падения в канализационный люк
- СК возбудил дело из-за воспитания детей однополой парой
- За подбрасывание наркотиков задержаны сотрудники Росгвардии