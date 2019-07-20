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20 июля 201921:03

ЦСКА одержал нелегкую победу над "Оренбургом"

Instagram / Arnor Sigurdsson

Второй тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Москве. ЦСКА принимал "Оренбург". Армейцы одержали свою первую победу в сезоне с результатом 2:1.

Преимущество ЦСКА обозначилось довольно быстро, однако нули горели на табло армейского стадиона вплоть до 30 минуты. Пока Никола Влашич не нанес точный удар по воротам южноуральцев. Тут же мог развить успех Арнор Сигурдссон, но удару исландского легионера не хватило точности.

Но свой гол Сигурдссон забил. За пять минут до перерыва Арнор после передачи Влашича пробил с лету – 2:0. Но через минуту гости разыграли угловой, и Никита Маляров один гол отыграл. После первого тайма 2:1 в пользу ЦСКА.

Во втором тайме хозяева поля могли снять все вопросы о победителе, но не использовали ряд выгодных моментов. Чем обеспечили себе нервную концовку. В добавленное время "Оренбург" был близок к тому, чтоб отыграться. Но ЦСКА выручил Игорь Акинфеев, отразивший два сложнейших удара.

ЦСКА выиграл 2:1, и эта победа стала для армейцев первой в новом чемпионате. ЦСКА набрал три очка. "Оренбург" же проиграл обе встречи с одинаковым результатом 1:2.

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