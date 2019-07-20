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Ситуация в Донбассе 35 минут назад

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20 июля 201921:47

Украинские силовики обстреляли Первомайск: есть погибшая и раненые

Украинские силовики обстреляли город Первомайск, находящийся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. По данным Генпрокуратуры ЛНР, погиб один человек, семеро получили ранения.

Огонь велся по жилому массиву города из минометов. При обстреле погибла женщина, а в числе раненых есть ребенок 2015 года рождения.

В Генпрокуратуре сообщили, что раненая девочка в возрасте трех с половиной лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы. Несколько домов загорелись, сейчас город полностью обесточен, пишет ТАСС.

Между тем в Донбассе формально действует весеннее перемирие, которое вступило в силу 8 марта. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии с 21 июля.

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