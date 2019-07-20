Стрельба в центре Осташкова: двое ранены

В городе Осташкове Тверской области случился инцидент со стрельбой.

Около восьми вечера в гостинице "Наутилус" разгорелся скандал. 37-летний мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил двоих оппонентов. Пострадавших увезли в больницу, их личности устанавливаются.

Стрелка задержали, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.