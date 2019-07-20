Ольга Скабеева: Кокорин и Мамаев собираются вернуться в футбол

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, собираются вернуться в футбол. Оба игрока поддерживают форму, находясь в заключении.

Журналистка ВГТРК Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают наказание Кокорин и Мамаев. Ольга сообщила в своем Telegram-канале, что "У Мамаева и Кокорина — философское настроение. И грандиозные планы- вернуться в футбол: каждый день полтора часа на тюремном газоне. Всем болельщикам шлют привет. И вот, как живут", — написала Ольга Скабеева.

Также ведущая сообщила об условиях содержания Александра и Павла в заключении. "В отряде всего 80 человек. В бараке – 22 человека. Кокорин и Мамаев живут в бараке для благонадежных преступников, которые не нарушают режим". Скабеева обещала подробно рассказать о своей поездке к Александру и Павлу 21 июля.