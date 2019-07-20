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20 июля 201922:45

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24". Конкретные сроки будут зависеть от скорости строительства необходимой инфраструктуры.

Этот вопрос обсуждался на совещании в регионе. Вице-премьер Ольга Голодец и врио губернатора Олег Хорохордин говорили о туризме, культуре и спорте.

Хорохордин предложил создать сибирский базовый центр по развитию спорта на бурной воде. Звучали и другие предложения, как привлечь на Алтай больше туристов и любителей экстрима.

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