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20 июля 201923:30

"Спартак" упустил победу в Ростове-на-Дону

Субботнюю программу второго тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал московский "Спартак". Встреча закончилась боевой ничьей 2:2, причем хозяева отыгрались в добавленное время.

В прошлом сезоне ростовчане, возглавляемые бывший футболистом и тренером "Спартака", выиграли у москвичей обе встречи. В первом туре также убедительнее выглядела команда с берегов Дона. Но за прошедшую неделю "Спартак" заметно прибавил и уже допускал такого количества брака, как в матче с Сочи".

Но это не помешало "Спартаку" пропустить первым. На 22 минуте Хорен Байрамян получил мяч на правом фланге атаки "Ростова" и без помех поразил ворота гостей. Но спартаковцы отыгрались очень быстро. Евгений Чернов уронил самого активного в рядах гостей Зелимхана Бакаева в штрафной. Пенальти реализовал Луиз Адриано.

На какое-то время инициатива перешла к москвичам. Но концовка тайма осталась за хозяевами. Вратарь Александр Максименко дважды спас "Спартак" в тяжелейших ситуациях. Во многом благодаря ему команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме игра была сначала равной, а потом наметился небольой перевес гостей. Который материализовался на 66 минуте в гол Георгия Джикии. Капитан "Спартака" точно пробил головой после углового, поданного Фернандо.

В последней четверти матча "Ростов" завелся. Хозяева подали несколько угловых у ворот "Спартака", несколько раз опасно били по воротам Максименко. И все же "Ростов отыгрался. В уже добавленное время, вышедший на замену Александр Зуев поразил ворота родной команды. Ассистировал ему другой бывший спартаковец Роман Еременко.

"Спартак" хотел забить победный мяч. И мог это сделать, но удар Фернандо пришелся в руки Сергею Песьякову. В итоге ничья 2:2. Обе команды набрали после двух встреч по четыре очка.

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