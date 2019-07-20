Тема:
Ситуация в Донбассе 26 минут назад
20 июля 201923:58
При обстреле украинскими силовиками Первомайска ранены двое детей
По уточненным данным, в результате обстрела украинскими военными расположенного на территории Луганской народной республики города Первомайска семь человек, в том числе, двое детей, получили ранения, один человек погиб. Ранее сообщалось об одном раненом ребенке.
Одной из пострадавших девочек 3,5 года, второй – 14 лет, передает "Интерфакс". У них осколочные ранения. От тяжелых ранений скончалась женщина 1965 года рождения. Украинские военные вели обстрел из минометов калибром 120 мм. Народная милиция ЛНР призвала международные организации провести разбирательство по факту этого инцидента, произошедшего накануне перемирия.
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