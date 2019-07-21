На Украине пройдут досрочные выборы

В 8 часов утра воскресенья, 21 июля, на Украине откроются избирательные участки, жителям страны предстоит определить новый состав Верховной Рады.

Досрочные выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов — 225 человек — будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах, напоминает телеканал "Россия 24".

Среди партий, которые баллотируются в Верховную Раду, эксперты выделяют четырех лидеров, первый из которых — "Слуга народа" Владимира Зеленского. Второе место по рейтингам отдают "Оппозиционной платформе — За жизнь" Виктора Медведчука. По прогнозам, 5-процентный барьер могут также преодолеть "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Одна из основных интриг — получится ли партии нынешнего президента Украины получить большинство, или ей придется формировать коалицию.