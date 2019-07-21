Кинофестивалю "Хрустальный источник" дан старт в Ессентуках

На Ставрополье в городе-курорте Ессентуки стартовал II международный кинофестиваль "Хрустальный источник". Церемонию его открытия посетили 18 тысяч человек.

В конкурсной программе представлены 11 фильмов. Также планируется показ лучших короткометражных лент этого и прошлого годов, киносеансы для детей, выставки, семинары для молодых режиссеров. Завершится фестиваль 27 июля.

В этом году почетным гостем "Хрустального источника" стал легендарный французский актер и режиссер Пьер Ришар, которому был вручен специальный приз "За высокое служение искусству". Принимая награду, он отметил: "Думаю, прекрасно, что существует этот фестиваль. Это возможность дать жизнь кино, продолжить жизнь кино. И важно, что фестиваль проводится в этом регионе, который я сегодня только начинаю узнавать. Я раньше не был в этом городе, он очень интересен. Думаю, многие актеры, приехавшие сегодня, открывают для себя этот удивительный уголок".