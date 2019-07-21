Площадь природных пожаров в России продолжает расти

По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на воскресенье, 21 июля, в России лесными пожарами охвачено более 122 тысяч гектаров земель при том, что накануне этот показатель составлял 105 тысяч гектаров. Наиболее крупные возгорания – в Иркутской области.

Также сильные лесные пожары зарегистрированы в Красноярском крае, на Чукотке и в Бурятии. Еще в 12 регионах страны есть более мелкие возгорания. Кроме того, горят земли особо охраняемых природных территорий в Бурятии, Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях на общей площади почти в 700 тысяч гектаров.

Борьбу с огнем ведут более 2,5 тысячи человек, задействовано 300 единиц техники, передает ТАСС. Авиамониторинг пожаров проводят 59 воздушных судов, еще 26 заняты на тушении огня.

В настоящее время из-за пожаров на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в районах Бурятии и Якутии действует режим СЧ, особый противопожарный режим введен в 41 регионе страны.