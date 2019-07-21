Замглавы МИД РФ встретился с президентом Венесуэлы

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе.

По итогам встречи дипломат отметил, что двусторонняя повестка очень позитивная, нет никакого негативного влияния из-за текущей ситуации. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а у провозгласившего главой государства Хуана Гуайдо нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы.

В настоящее время Сергей Рябков находится в Каракасе для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения., сообщает ТАСС.

Политический кризис в Венесуэле разразился в начале текущего года, и уже 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской республики. США, страны Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и большинство стран ЕС признали его временным главой государства.

Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.