Действующий и новый экипажи МКС встретились на орбите

Экипаж стартовавшего накануне вечером с космодрома Байконур пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова и астронавтов Эндрю Моргана (НАСА) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) перешел на борт Международной космической станции (МКС).

Прибывших для несения длительной космической вахты встретили россиянин Алексей Овчинин и американцы Кристина Кук и Ник Хейг.

Как сообщалось, ракета-носитель "Союз-ФГ" с "Союзом МС-13" стартовала с 1-й стартовой площадки Байконура ("Гагаринского старта") в минувшую субботу в 19:28 по Москве. После шестичасового полета космический корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме в 01:47 – на четыре минуты раньше намеченного срока.

В ходе миссии МКС-60/61 новому экипажу предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, передает ТАСС.

Одним из знаковых экспериментов станет работа по программе "Испытатель": уже в августе экипажу МКС предстоит встретить пилотируемый корабль "Союз МС-14" без экипажа, но с человекоподобным роботом FEDOR на борту, уточняет "Интерфакс". Предполагается, что российские космонавты Скворцов и Овчинин будут проводить исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. О задачах, которые предстоит выполнить роботу-андроиду, пока не сообщается.