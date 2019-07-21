Пакьяо победил Турмана и завоевал титул суперчемпиона мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 66,68 кг. Легендарный боксер в 12-раундовом поединке, который прошел в Лас-Вегасе, оказался сильнее прежнего обладателя титула американца Кита Турмана.

Победа досталась Пакьяо раздельным решением судей – 115:112, 115:112, 113:114. Филиппинец выиграл уже третий поединок подряд. Ранее он завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA, послав в нокаут аргентинца Лукаса Матиссе, а затем при защите пояса победил американца Эдриена Бронера по очкам.



В активе 40-летнего Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи. Филиппинец является единственным боксером в мире, становившимся чемпионом в восьми весовых категориях.