Тренер "Ростова" Карпин: должны были выигрывать у "Спартака"

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин остался недоволен результатом матча второго тура чемпионата России против московского "Спартака". По мнению наставника желто-синих, судьи повлияли на исход встречи.

"Должны были выиграть. Не смогли, но должны были выиграть. Ребята – молодцы. Вопреки сами знаете чему они добились сегодня ничьи… Вы все видели. Вот и напишите про это судейство", – приводит слова Карпина официальный сайт ростовчан.

Напомним, что "Ростов" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 2:2. Команда Валерия Карпина сумела уйти от поражения уже в добавленное время.