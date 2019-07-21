Обстрелов нет: перемирие на юго-востоке Украины соблюдается

В ночь на 21 июля вступило в силу перемирие на юго-востоке Украины. В самопровозглашенных республиках сообщают, что оно соблюдается, то же подтверждают и в Киеве — обстрелов нет.

О перемирии договорилась контактная группа на заседании в Минске в среду, 17 июля, напоминает телеканал "Россия 24". На этот раз оно призвано быть бессрочным, но за несколько часов до него украинские силовики обстреляли Первомайск на территории ЛНР.

Один человек погиб, семеро были ранены, в их числе двое детей. Власти республики заявили, что огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.