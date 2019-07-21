Российского балетмейстера внезапно уволили из английского театра

Российский балетмейстер Дмитрий Антипов вынужден немедленно уехать из Великобритании по требованию британских властей, сообщает ТАСС. Причина — внезапный разрыв контракта с Лондонской школой русского балета. По закону, после этого Антипов должен немедленно покинуть страну, чтобы в будущем не иметь сложностей с получением трудовой визы и въездом в Соединенное королевство.

По утверждению Антипова, контракт истекает в ноябре. Однако работодатели просто поставили артиста перед фактом и внезапно проинформировали его о том, что "сотрудничество прекращено". Затем власти известили Антипова о необходимости в пятидневный срок покинуть страну. Сам балетмейстер оценивает инцидент как "неприятное и некомфортное развитие событий, как в деловом, так и в этическом плане".

Антипов работал в Лондоне последние два года в качестве хореографа и педагога над благотворительной образовательной программой "Ballet Outreach", дающей выходцам из бедных или мигрантских семей возможность познакомиться с классическим искусством.

В воскресенье Антипов прилетает в Россию и отправится в Пермь, чтобы начать подготовку спектакля "Stage & stories" в театре "Балет Евгения Панфилова".