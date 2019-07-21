"Бавария" победила "Реал" в матче Международного кубка чемпионов

В США продолжаются игры Международного кубка чемпионов по футболу. Мюнхенская "Бавария" оказалась сильнее мадридского Реала", победив "сливочных" со счетом 3:1. Встреча между соперниками прошла в Хьюстоне.

В составе немецкой команды отличились Корентен Толиссо (15-я минута), Роберт Левандовски (67-я) и Серж Гнабри (69-я). Единственный гол у проигравших оказался на счету Родриго (85-я).

Любопытно, что на 81-й минуте второго тайма вратарь "Баварии" Свен Ульрайх был удален с поля за фол последней надежды.