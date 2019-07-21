Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".

В своем поздравлении Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет нанесено окончательное поражение террористам на сирийской земле, и подчеркнул, что российская сторона продолжит оказывать содействие правительству и народу Сирии в защите суверенитета и территориальной целостности, обеспечении нацбезопасности и постконфликтном восстановлении.

Россия исходит из того, что дальнейшее развитие двусторонних связей отвечает общим интересам и способствует установлению мира и стабильности – как в регионе, так и на международном уровне.