Мэнни Пакьяо: Турман в бою со мной сделал все возможное

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо после завоевания титула суперчемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации отдал должное своем противнику американцу Киту Турману, впервые проигравшему на профессиональном ринге. Также филиппинец раскрыл секрет победы в поединке.

"Мой соперник – хороший боец и боксер. Он сделал на ринге все возможное. Просто я был благословлен в сегодняшний вечер", – цитирует Пакьяо РИА Новости.

Напомним, что 40-летний филиппинец победил в титульном бою Кита Турмана по очкам и стал суперчемпионом мира по версии WBA в весовой категории до 66,68 кг.