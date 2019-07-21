Зинедин Зидан: Гарет Бэйл близок к уходу из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после матча Международного кубка чемпионов против мюнхенской "Баварии" объяснил журналистам, почему в игре не принял участие нападающий "сливочных" Гарет Бэйл. По словам французского специалиста, валлиец в ближайшее время покинет команду.

"Бэйл не играл, потому что он близок к уходу из клуба. Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, поскольку так будет лучше для всех. В настоящее время мы работаем над его переходом в другую команду", – цитирует Зидана Sky Sports.

Кроме того, главный тренер "Реала" опроверг слухи о плохих взаимоотношениях с 30-летним игроком сборной Уэльса. "У меня нет личных проблем с Бэйлом. Просто пришло время сделать перестановки в составе", – заявил француз.

Напомним, что Гарет Бэйл выступает за мадридский клуб с 2013 года. В составе "Реала" валлиец четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, а также по разу становился чемпионом страны и обладателем Кубка Испании.