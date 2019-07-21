Три человека погибли в столкновении грузовика и фургона на Кубани

Ранним утром в воскресенье, 21 июля, на трассе Новороссийск – Керченский пролив в Темрюкском районе Краснодарского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько человеческих жизней.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на региональную полицию, 25-летний водитель фургона Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате инцидента погибли три человека – мужчина, управлявший фургоном, и два его пассажира.