Молитвы на Валааме: среди сотен тысяч имен - брат президента

Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии — одно из самых почитаемых святых мест в России. Там расположена древнейшая обитель — Спасо-Преображенский монастырь. О визите президентов на Валаам рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент Белоруссии здесь впервые, и приглашение сюда Александра Лукашенко — безусловно, знак особой близости между нашими странами. Вместе с ним на Валааме побывал и его сын Николай. Все увиденное на Валааме произвело на президента Белоруссии, как сам потом признается, особое впечатление.

Особое место Валаамского монастыря — Смоленский скит. Здесь молятся за упокой погибших воинов. Поминают тех, кто защищал Россию и многие сотни лет назад, и тех, кто погиб совсем недавно — летчиков самолета, сбитого в Сирии. Многие десятки томов — жертвы блокадного Ленинграда.