Международная биологическая олимпиада: россияне взяли "бронзу" и три "серебра"

Сборная России завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на Международной биологической олимпиаде для школьников, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

Олимпиада проходила в венгерском Сегеде, в ней приняли участие команды из 78 стран, работы участников оценивались международным жюри. С серебряными наградами уехали московская школьница, лицеисты из Набережных Челнов и Ижевска. Бронзу взял кузбасский школьник из Междуреченска.

В России медалистов ждут и денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Однако школьники наверняка больше будут рады перспективе поступления в любой российский вуз без экзаменов по биологическому профилю.

Вчера с аналогичных состязаний по математике среди школьников россияне вернулись с шестью медалями.