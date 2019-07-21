Женщина спасла ребенка из-под колес вылетевшей с дороги машины в Башкирии

Больничной койкой завершилась для 51-летней жительницы Башкирии прогулка с внуком — вылетевшая с дороги легковушка сбила женщину и перевернулась. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около часа дня 20 июля на территории СНТ под Нефтекамском. На кадрах видно, что женщина шла по обочине впереди молодых родителей. Владелец следовавшей позади машины сбросил скорость, намереваясь пропустить людей, но в этот момент на дороге появилась двигавшийся на высокой скорости автомобиль. Его водитель в попытке уйти от столкновения с "попуткой" свернул влево и сбил женщину, которая успела оттолкнуть в сторону коляску с ребенком, но сама угодила под колеса.

Легковушка улетела в кювет и перевернулась, остановившись у самой кромки воды. Ее владелец оказался пьян — для него это ДТП обошлось без серьезных травм. А вот пострадавшую доставили в больницу, информации о ее состоянии не поступало.