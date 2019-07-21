Обнаружен источник вони в Омске

Минприроды Омской области установило источник неприятного запаха, на который жаловались жители Советского и Кировского округов​​​. Забор проб и анализ воздуха в субботу указал на ООО ПК "ХимПром". Как выяснилось, с подветренной стороны предприятия из-за выброса содержание опасных химических веществ превысило норму. Так, уровень сероводорода составил 1,03 ПДК, метилмеркаптана — 2 ПДК, сероуглерода — 6,33 ПДК, этилбензола -1,45 ПДК.

"ХимПром" в прошлые годы уже допускал незаконные выбросы. Руководство комбината было оштрафовано на 10 и 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время "ХимПром" работает без разрешения на выбросы.