Россиянин Донской победил на теннисном турнире в Нур-Султане

В Нур-Султане завершился теннисный турнир серии "Челленджер". Победу в нем одержал российский спортсмен Евгений Донской. В финальном поединке 29-летний россиянин оказался сильнее представителя США Себастьяна Корды со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4.

Соперники провели на корте 2 часа 15 минут. Отметим, что призовой фонд казахстанского турнира превышает 135 тысяч долларов.