Зеленский, Порошенко и Тимошенко проголосовали и сделали заявления

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду, сообщает телеканал "112. Украина", который вел прямую трансляцию с избирательного участка. Заполненный бюллетень Зеленский не стал демонстрировать журналистам, сказав, что с него уже "достаточно штрафов". Однако согласился рассказать о том, каким видит кандидатуру нового премьер-министра Украины. По мнению президента, это должен быть человек с экономическим, а не политическим мышлением. При этом независимым от политический партий, фракций и партийного прошлого. Консультации о кандидатуре нового премьера еще идут, добавил Зеленский.

Что касается новой коалиции в Верховной раде, то Зеленский хотел бы видеть в парламенте новые лица, так как ни с кем из старой власти он не видит коалиции. Причем одним из первых законопроектов, которые будут предложены на рассмотрение нового парламента, станет закон о лишении депутатской неприкосновенности.

Свой голос на выборах отдал и бывший президент Украины Петр Порошенко. Он обещал поддержать партию, которая сможет "остановить российский реванш", назвав эту политсилу уникальной.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не только проголосовала, но и призвала украинцев обязательно прийти на участок и сделать выбор "всем сердцем и умом". Помимо этого Тимошенко высказала желание поработать премьер-министром при новом президенте.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не смог проголосовать, так как забыл паспорт. Политику пришлось дожидаться, пока помощники не привезут документ.

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12.00 составила 13,61%, сообщается на сайте ЦИК страны. Обработаны данные 5 из 199 избирательных участков.