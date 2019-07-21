Дорожные рабочие спасли водителя, застрявшего в загоревшемся автобусе. Видео

В воскресенье, 21 июля, дорожные рабочие пришли на помощь водителю автобуса, который оказался зажат в транспортном средстве, загоревшемся после аварии на трассе Омск — Челябинск в Омской области.

Судя по записи с камеры наблюдения, автобус, практически не снижая скорость, врезался в попутную фуру, ехавшую прямо перед ним. Столкновение произошло в тот момент, когда участники движения притормаживали, минуя реконструируемый мост.

Мужчина, управлявший ПАЗом, застрял в искореженном салоне вспыхнувшего автобуса.

К счастью для него, строители быстро сориентировались в ситуации, сбили пламя и эвакуировали пострадавшего. Известно, что он выжил, и в настоящее время доставлен в лечебное учреждение.