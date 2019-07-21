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Паводок 38 минут назад
Совещание с президентом: ноги чиновников под столом ходили ходуном
Из Санкт-Петербурга, где проходили переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, Владимир Путин глубокой ночью вылетел в пострадавшую от паводка Сибирь. О деталях визита президента в регион рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По поручению президента в Братск прибыла чуть ли не половина правительства. Министры на себе прочувствовали погоду, приведшую к сильнейшим наводнениям.
В Иркутской области президент уже второй раз всего за две с половиной недели. На вертолете он направляется в город Тулун, наиболее пострадавший от разрушительных наводнений.
Масштаб разрушений там поражает: целые улицы буквально сметены водой, а то, что осталось превратилось в груды дерева и железа. С жителями города Путин общался прямо на улице, а на совещании с чиновниками поднял каждый вопрос, который услышал от людей. Ноги тулунских чиновников под столом буквально ходили ходуном.
Путин не уезжал, пока свои вопросы не задали все. Были вопросы про незаконную вырубку лесов, поспособствовавшую разгулу стихии. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом, не только в регионе — в стране, говорит президент.
Но самое важное – вопросы про новое жилье. Вопрос не в том, чтобы быстро построить, объясняет Путин: нужно построить качественно, чтобы потом не развалился, не промерз насквозь, это же не юг. То есть, нужно делать быстро и, конечно, качественно.
И — предельно четкая рекомендация всем иркутским чиновникам: напрочь исключить всякое чванство и хамство.
"Обязательно позанимаемся, мы точно это решим", — обещает людям президент. Что и как решено, Путин проверит сам — уже в сентябре.
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