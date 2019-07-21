Украинские военные сорвали перемирие

Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь. Договоренность об этом была достигнута 17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает "Интерфакс".

21 июля силовики обстреляли село Новая Таврия в ДНР.

В то же время Народная милиция ДНР контролирует линию соприкосновения, не нарушая этого режима, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Народной милиции.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что, по его сведениям, обстрелов не было, так что можно надеяться на стабилизацию ситуации. И об этом он молится богу.

Но, к сожалению, от взрыва мины погибли двое военнослужащих. Еще два человека были ранены. По этому инциденту уже идет расследование