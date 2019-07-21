Летевший в Прагу самолет "России" вернулся в Москву из-за пожара на борту

Вылетевший в Прагу пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Россия" вынужденно вернулся в аэропорт Внуково из-за пожара в багажом отсеке.

Лайнер поднялся в небо в 11:28 в воскресенье, а уже спустя 24 минуты, в 11:52, вернулся в воздушную гавань. Сразу после набора высоты командир самолета доложил о том, что в багажном отсеке сработала сигнализация о задымлении, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением. Активировав систему аварийного тушения, экипаж развернул лайнер, немного не долетев до Обнинска.

Посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал. О состоянии багажа ничего не сообщается. Что стало причиной возгорания, предстоит установить экспертам.