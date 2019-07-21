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Ситуация на Украине 11 минут назад
За выборы в Раду Киеву поставили "тройку с минусом"
Досрочные выборы в Верховную раду Украины проходят с серьезными нарушениями, утверждает сопредседатель российской ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Он наблюдает за украинскими выборами дистанционно.
Так, Брод сообщил, что восемь избирательных участков на Украине не открылись вообще, а 16 участков открылись с опозданием; на некоторых участках находят незаполненные итоговые протоколы, подписанные членами комиссий, куда осталось только вписать данные и фамилии. Кроме того, по словам Брода, идет незаконная агитация, прежде всего со стороны партии "Слуга народа", а также подкуп избирателей.
Далее, продолжил российский правозащитник, не на всех избирательных участках есть информация о кандидатах, их портреты; выявлены проблемы с качеством списков избирателей.
Есть нарекания и к организации выборов: по сведениям Брода, в период избирательной кампании украинская полиция получила более пять тысяч сообщений о нарушениях. "Но я полагаю, что в действительности нарушений значительно больше", — приводит его слова "Интерфакс".
В этой связи правозащитник сделал следующий вывод: выборы проходят "в тревожной обстановке", с большим количеством технических и организационных проблем.
"Если оценивать качество организации этих выборах по пятибалльной системе, то я бы сказал: на "тройку с минусом", — заявил Брод.
Внеочередные выборы в украинский парламент проходят в воскресенье. 21 июля. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила ранее о полноценной работе всех избирательных участков.
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