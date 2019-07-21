Хаммонд решил уйти, чтобы его не уволили

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд решил не дожидаться увольнения после смены главы правительства страны. Как он рассказал в интервью BBC, он напишет прошение об отставке до следующей среды. Как известно, в этот день действующий премьер-министр Терезе Мэй отправится к королеве Елизавете II с заявлением об уходе с поста, пишет ТАСС.

"Я не собираюсь быть уволенным. Я собираюсь подать в отставку", — заявил Хаммонд.

Основной причиной ухода министр назвал позицию лидера в гонке претендентов на высший пост в правительстве Бориса Джонсона. По словам Хаммонда, Джонсон требует от своих сторонников одобрить вариант "жесткого выхода", то есть вообще без соглашения с Евросоюзом.

"Вам следует согласиться с выходом без сделки 31 октября, под чем я никогда не подпишусь", — отметил министр.

Филип Хаммонд с 2010 года занимал посты министра транспорта, министра обороны, главы МИД и канцлера казначейства.