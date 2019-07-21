"Это наш патриотический долг": Патриарх попросил о помощи состоятельных людей

Русская православная церковь планирует привлечь власти и состоятельных россиян к реставрации Борисоглебского монастыря, сообщает "Интерфакс". С соответствующим призывом патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился после воскресной литургии в этой древнейшей обители России.

Борисоглебский монастырь расположен в Торжке, дата создания — 1038 год. Обитель была основана в честь первых русских святых — князей Бориса и Глеба и по письменным источникам является самым старым монастырем России, даже старше Киево-Печерской лавры.

Патриарх во время визита в Торжок совершил литургию, на которой присутствовали священнослужители РПЦ, губернатор Тверской области Игорь Руденя, несколько тысяч верующих.

Реставрацию монастыря патриарх назвал христианским и патриотическим долгом и призвал "лелеять памятники", дошедшие до нас из глубины веков. Он напомнил, что после революции патриотизм был заменен чуждым для русских людей понятием пролетарского интернационализма, и все силы были брошены на то, чтобы истреблять храмы и монастыри — как свидетелей великой истории страны и русского народа.