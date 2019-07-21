Президент признал, что правительство "опомнилось поздновато"

После визита в пострадавшую от паводка Иркутскую область Владимир Путин побывал в Магнитогорске. О его визите в металлургическую столицу России рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- Муж, извини, что я тебе не приготовила ужин, я была с другим!

Муж простит точно – его супруга участвовала во встрече металлургов с президентом. Она началась вечером – Путин, прилетевший сюда из Иркутской области, за одни сутки поработал сразу в трех разных часовых поясах, так что просьба напомнить, какое сегодня число, вряд ли должна была удивить.

Роспись в честь памятного для Магнитогорска дня: на одном из старейших комбинатов России запущена новейшая фабрика. Что очень важно для города – экологически чистая.

- Все стремятся на комбинат попасть, так как там стабильность, своевременная зарплата

В смеющемся мальчишке сразу и не признаешь того самого Ваню Фокина – за его чудесным спасением в январе следила вся Россия. Путин, прилетевший тогда в Магнитогорск всего за несколько часов до Нового Года, поручил бросить все силы на разбор завалов.

1 января, спустя 35 часов после обрушения подъезда, под завалами на уральском морозе спасатели нашли живого ребенка. Одиннадцатимесячного Ваню с серьезными обморожениями буквально выходили врачи. Спасли от ампутации ногу, и теперь мальчик ходит сам.

Мама, конечно, с особым трепетом надевает на ножки Вани теплые носочки. На Урале сейчас очень тепло и даже жарко, но как еще после пережитого?

На месте трагедии разбит небольшой парк.

Свой большой юбилей – 90-летие – и без того стальной и сильный Магнитогорск встретил еще более окрепшим. И в день их праздника Путин — тоже с магнитогорцами. Отвечает на вопросы, волнующие металлургов. Они работают на вредном производстве и беспокоятся, останутся ли в силе их льготы по времени выхода на пенсию.

- Никаких изменений пенсионного возраста не будет. Льгота сохранена для женщин в 50 лет, для мужчин – в 55 лет.

- Беспокойство связано с тем, что любое изменение в названии этой профессии, в профессиональном стандарте, может повлечь…

- Согласен, за этим нужно внимательно следить. Таких планов нет

Идет прямая трансляция на "Россию 24", важен хороший звук. И это требует особой выносливости – держать на вытянутых руках так называемую удочку с микрофоном. Неподготовленный человек и пяти минут не выдержит. А тут разговор длится уже полчаса, и надо еще и не уронить ни на кого это приспособление. Металлурги спрашивают про рост цен на бензин.

"Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила. Но совсем завинтить, задушить – это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке", — объясняет президент.

После завершения разговора в 11-м часу вечера по местному времени особенно активные рабочие еще и успели-таки на День металлурга. А Путин вылетел в Москву, четвертый город за те сутки, в которых у него точно было больше 24 часов.