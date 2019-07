Боец ММА Олейник избежал серьезной травмы

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, оказавшийся в больнице после поражения от американца Уолта Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, не получил тяжелых повреждений. У россиянина было подозрение на разрыв крестообразных связок.

После поединка Олейник был доставлен в местную больницу. Обследование не выявило у бойца ничего серьезного. "Разрыва крестов нет", – приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Напомним, что Харрис победил Олейника в первом раунде. Встреча завершилась на 12-й секунде нокаутом.

WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo