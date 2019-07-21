Машина врезалась в толпу зрителей на чемпионате по дрифту в Бишкеке

Пять человек получили травмы на автошоу в Бишкеке после того, как водитель врезался в толпу зрителей, сообщает Vesti.kg. Момент аварии попал на видео.

Инцидент произошел днем 21 июля на площади Победы, где была оборудована трасса для чемпионата Киргизии по дрифту. На кадрах видно, что на выходе из поворота у машины заклинило колесо, ее повело влево, после чего она врезалась в трибуну. По предварительным данным, посреди траектории у автомобиля произошла поломка рулевого управления, так что транспортное средство оказалось неуправляемым.

Травмы получили пять зрителей, одного человека госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается. Соревнования после этого происшествия отменили.

Днем ранее аналогичный случай произошел в Самаре, на третьем этапе чемпионата Поволжья по дрифту. Один из гонщиков вылетел с трассы и на полном ходу протаранил ограждение. По счастью, авария обошлась без пострадавших.