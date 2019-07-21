Технеисправность спровоцировала задержку "Сапсанов"

В движении поездов, курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, в воскресенье, 21 июля, произошел сбой. Причиной стала техническая неисправность, обнаруженная на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В результате задерживается отправление трех высокоскоростных поездов дальнего следования "Сапсан", а также ряда пригородных электричек Московского направления ОЖД. Задержка поездов в пути составляет от десяти минут до одного часа.

Сейчас железнодорожники делают все необходимое для устранения неисправности и нормализации графика движения, передает РИА Новости.