Арестован мужчина, изрезавший глухонемых в питерском метро

В Санкт-Петербурге арестован 36-летний житель Дагестана Фетулах Гамдулаев, задержанный два дня назад после нападения с ножом на двух глухонемых граждан Украины в вагоне метро. Тогда приезжий из Дербента несколько раз поинтересовался у двух мужчин, выходят ли они на следующей станции, а не дождавшись ответа, достал нож и несколько раз ударил их.

Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская". Одному из очевидцев удалось скрутить нападавшего, вывести его из вагона на платформу и передать прибывшим полицейским. Оба раненых прооперированы, их состояние врачи оценивают как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По сообщению Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга, Ленинский районный суд северной столицы избрал Гамдулаеву меру пресечения в виде заключения под стражу, сроком по 18 сентября. По версии следствия, обвиняемый нанес не менее одного ножевого ранения в грудь одному из пострадавших и не менее двух в грудь и живот — другому.

Сам фигурант возражал против удовлетворения ходатайства, пояснив суду, что лишь защищался от нападения, в результате которого у него была повреждена рука. Вместе с тем он оформил явку с повинной.