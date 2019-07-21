Расследователи опубликовали видео из кабины Boeing 737, севшего в воды Тихого океана

Комиссия по расследованию авиационных инцидентов Папуа — Новой Гвинеи, обнародовала реконструкцию ЧП с пассажирским авиалайнером Boeing 737-800, включающую в себя записи с регистратора из пилотской кабины.

Напомним, что 28 сентября минувшего года самолет компании Air Niugini, на борту которого находились 47 человек, совершал внутренний рейс из аэропорта Понпеи в Порт-Морсби. По плану полета, была предусмотрена промежуточная посадка в микронезийском аэропорту Чуук, где и произошло крушение.

Установлено, что в условиях плохой видимости экипаж воздушного судна не должным образом контролировал ситуацию, и в итоге Boeing приводнился в 460 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На помощь людям устремились рыбаки, яхтсмены и даже оказавшиеся поблизости военнослужащие ВМС США.

В результате инцидента погиб один из пассажиров – его тело было обнаружено через несколько дней после произошедшего.